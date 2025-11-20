Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Πέθανε από από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, ο γνωστός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος της γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Είχε σπουδάσει στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος έχει έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες του ομίλου, όπως: Famar S.A. (φαρμακοβιομηχανία), Αφοί Μαρινόπουλοι, ΤΙΤΑΝ

Επίσης, έχει συμμετάσχει προσωπικά και ανεξάρτητα από τον όμιλο σε άλλες επιχειρηματικές προσπάθειες, αναφέρει το reader.

Εκτός από την επιχειρηματική του πορεία, ήταν ενεργός και στον πολιτιστικό χώρο. Ήταν ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.