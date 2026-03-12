Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις διαδικτυακές κριτικές πελατών: Υψηλές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου

Η Πελοπόννησος καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ικανοποίησης στην ηπειρωτική Ελλάδα, με τις επιδόσεις στην καθαριότητα και την τοποθεσία των καταλυμάτων να αποτελούν τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του τουριστικού προϊόντος. Η Πελοπόννησος κατατάσσεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά στην ηπειρωτική χώρα, καθώς συγκεντρώνει γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) που αγγίζει το 89%, βαθμολογία την οποία μοιράζεται με τη Θεσσαλία. Η Ήπειρος βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας συγκεντρώνοντας 93%, ενώ ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία που φτάνει το 90%. Η σταθερότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού η Πελοπόννησος διατηρεί υψηλά ποσοστά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις της τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.

Οι τουρίστες που επιλέγουν την Πελοπόννησο μένουν εντυπωσιασμένοι από την καθαριότητα, η οποία βαθμολογείται με το εξαιρετικό 93% και φέρνει την περιφέρεια στη δεύτερη θέση πανελλαδικά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η τοποθεσία των ξενοδοχείων συγκεντρώνει επίσης υψηλή βαθμολογία με 91%, ενώ η εξυπηρέτηση φτάνει το 90%, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και της φιλοξενίας. Η ποιότητα των δωματίων αξιολογείται στις υπόλοιπες κατηγορίες με 88%, ενώ η σχέση ποιότητας-τιμής κινείται στο 87%. Ο δείκτης για το φαγητό και το ποτό περιορίζεται στο 82% και αποτελεί το μοναδικό σημείο που φαίνεται να χρήζει βελτίωσης, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς.

Ο δείκτης NPS, ο οποίος μετρά την πρόθεση των επισκεπτών να συστήσουν τον προορισμό σε άλλους, αποτελεί ένα από τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία της έρευνας. Η Πελοπόννησος συγκεντρώνει 59 μονάδες και σημειώνει μια επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή. Ο δείκτης αυτός εκτοξεύθηκε μάλιστα κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στις 63 μονάδες, δείχνοντας ότι η εμπειρία στην περιοχή αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις πριν ακόμα ξεκινήσει η αιχμή του καλοκαιριού. Η Θεσσαλία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον ευρύτερο χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας στην εξυπηρέτηση με 98% και στην τοποθεσία με 99%, ενώ η Δυτική Μακεδονία κυριάρχησε στη σχέση ποιότητας-τιμής με 95%. Η Πελοπόννησος κατάφερε στον τομέα της καθαριότητας να ξεπεράσει παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς και έμεινε πίσω μόνο από το δίδυμο Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Το τουριστικό τοπίο συμπληρώνεται από την εικόνα των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη κατέγραψαν γενικό δείκτη ικανοποίησης 83%. Οι ελληνικές μεγαλουπόλεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ισχυρό ανταγωνισμό, καθώς η Κωνσταντινούπολη ηγήθηκε με 86%, ενώ η Ρώμη και η Βαρκελώνη ακολούθησαν με 85%. Σημαντικό προβάδισμα κατέγραψε η Θεσσαλονίκη στην κατηγορία του δωματίου με 89% και στην εξυπηρέτηση με 92%, επιδόσεις που την τοποθετούν πάνω από την Αθήνα, η οποία συγκέντρωσε 81% και 86% αντίστοιχα. Στην κορυφή της καθαριότητας μεταξύ των πόλεων βρέθηκε η Σμύρνη με 95%, ενώ η Κωνσταντινούπολη κυριάρχησε στον δείκτη της τοποθεσίας με το εντυπωσιακό 96%.

Το προφίλ των επισκεπτών που διαμόρφωσαν αυτή την εικόνα αποτελείται κυρίως από ζευγάρια και οικογένειες, οι οποίες συγκεντρώνουν το 79% των συνολικών αξιολογήσεων (46% και 33% αντίστοιχα). Η πλειονότητα των σχολίων προέρχεται από διεθνείς πλατφόρμες, με το Booking.com να κυριαρχεί συγκεντρώνοντας το 54% των κριτικών, ενώ ακολουθούν η Google με 24% και το Tripadvisor με 11%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Πελοπόννησος εξελίσσεται σε έναν προορισμό υψηλών απαιτήσεων, ο οποίος συνδυάζει τις ποιοτικές υποδομές με την αυθεντική φιλοξενία και κερδίζει το στοίχημα της online φήμης σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.