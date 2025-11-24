Ανδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Ο αδερφός του φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μονοκατοικία στην οδό Δεινοκράτους στην περιοχή της Νέα Περάμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 5 το πρωί ένας 48χρονος κάλεσε την Αστυνομία και ενημέρωσε ότι ο αδερφός του ήταν νεκρός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις όπου εντόπισαν έναν 47χρονο νεκρό με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σπίτι ήταν και ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας, ένας 44χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, τα δύο αδέρφια φέρεται να συνεπλάκησαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και κατά την διάρκεια της συμπλοκής ο 44χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με ψαλίδι τον 47χρονο.

Ο 44χρονος συνελήφθη ενώ μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος με τραύματα στο πρόσωπο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ