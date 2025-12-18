eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δράση αλληλεγγύης του Ελληνο – Κουβανικού Συνδέσμου Καλαμάτας

Δράση αλληλεγγύης του Ελληνο – Κουβανικού Συνδέσμου Καλαμάτας

Ο Ελληνο-Κουβανικός Σύνδεσμος Καλαμάτας καλεί στη Χριστουγεννιάτικη αγορά αλληλεγγύης για τον λαό της Κούβας στο σπιτάκι του Συλλόγου, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, σήμερα Πέμπτη 18 και αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς και στις 28 και 29 Δεκεμβρίου όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη δράση του Συνδέσμου.

Οπως αναφέρεται: «Ξεκινάμε την καμπάνια για την αποστολή κοντέινερ με υλικό βοήθειας στον λαό της Κούβας. Σπάμε τον αποκλεισμό – στηρίζουμε την ελπίδα».

