Δράση αλληλεγγύης του Ελληνο – Κουβανικού Συνδέσμου Καλαμάτας

Ο Ελληνο-Κουβανικός Σύνδεσμος Καλαμάτας καλεί στη Χριστουγεννιάτικη αγορά αλληλεγγύης για τον λαό της Κούβας στο σπιτάκι του Συλλόγου, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, σήμερα Πέμπτη 18 και αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς και στις 28 και 29 Δεκεμβρίου όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη δράση του Συνδέσμου.