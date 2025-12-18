Φωταγωγήθηκε το δέντρο στη Θουρία

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13/12 η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Θουρίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης "Φάρις" και της Κοινότητας Θουρίας, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θουρίας, της Περιφέρειας και τον υπό ίδρυση Σύλλογο Γυναικών Θουρίας.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Θουρίας με τα παραδοσιακά κάλαντα, καθώς και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και οι μαθητές του Γυμνασίου Θουρίας διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικο παζάρι στην πλατεία. Ξεχωριστές στιγμές για τα παιδιά πρόσφερε ο Αγιος Βασίλης, που υποδέχτηκε τους μικρούς επισκέπτες, φωτογραφήθηκε μαζί τους και μοίρασε γλυκίσματα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κεράσματα από τον υπό ίδρυση Σύλλογο Γυναικών Θουρίας και γλυκίσματα, προσφορά της Κοινότητας Θουρίας.