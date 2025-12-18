Μεσσήνη: Ανοιξε δύο αυτοκίνητα εργατών που μάζευαν ελιές!

Δύο αυτοκίνητα ανθρώπων που μάζευαν ελιές σε ελαιοπερίβολα στην περιοχή της Μεσσήνης άνοιξε ένας 33χρονος Ρομά και πήρε ότι βρήκε μέσα σε αυτά.

Ειδικότερα προχθές το πρωί ο δράστης εκμεταλλευόμενος ότι μια 78χρονη άφησε το αυτοκίνητο της ανασφάλιστο σε χωράφι στη Μεσσήνη και μάζευε ελιές με εργάτες, το άνοιξε και έκλεψε διάφορα ρούχα, μια τσάντα με έγγραφα και αντικείμενα, ένα κινητό τηλέφωνο και 80 ευρώ.

Η δράση του 33χρονου δεν σταμάτησε εκεί, μιας και σε διπλανό χωράφι εντόπισε αυτοκίνητο 37χρονου εργάτη που μάζευε ελιές και αφαίρεσε ένα πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ, όπως κατήγγειλε ο παθών.

Ο 37χρονος αντιλήφθηκε την κλοπή και ειδοποίησε την Αστυνομία, με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Καλαμάτας να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας τον 33χρονο Ρομά πεζό στη Μεσσήνη, δίχως όμως τα κλοπιμαία.

Προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, για να διαπιστωθεί αν ο 33χρονος είχε εμπλοκή σε αντίστοιχες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης.