Ρόδος: Ενας στρατιώτης νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας μετά από έκρηξη

Τη ζωή του έχασε ένας 19χρονος, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ροδο, μετά από έκρηξη, στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά και ακόμη ένας στρατιωτικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στην περιοχή Αφάντου, όταν δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Από τις πρώτες πληροφορίες της εφημερίδας, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ακαριαία ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος. Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

