Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ σχετικά με την κακοκαιρία «Adel», η οποία από σήμερα, Τετάρτη, αρχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται Πέμπτη και Παρασκευή.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κλειστά θα παραμείνουν, προληπτικά, τα σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας των έκτακτων φαινομένων.

Προληπτικά βρίσκεται στην Κέρκυρα και μονάδα της ΕΜΑΚ, ειδική στις διασώσεις από ορμητικά νερά.

Εκτακτο Δελτίο

Η ΕΜΥ εξέδωσε «κόκκινη προειδοποίηση» για την πορεία των φαινομένων.

Αναλυτικά:

Σήμερα, Τετάρτη (26-11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ηπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11) και την Παρασκευή (28-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ηπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.