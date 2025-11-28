eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αύξηση 10,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο τα οδικά τροχαία ατυχήματα

Αύξηση 10,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 1.067 σε αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 45 νεκροί (μείωση 30,8%), 45 βαριά τραυματίες (αύξηση 4,7%) και 1.261 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 14,2%).

