Αύξηση 10,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο τα οδικά τροχαία ατυχήματα

Αύξηση 10,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 1.067 σε αριθμό.