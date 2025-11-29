Τι λένε τα ζώδια σήμερα (29/11)

Κριός

Σήμερα ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 8ο οίκο σου, γυρίζει ορθόδρομος για να σου δώσει ακόμη ένα περιθώριο κάποιων ημερών, να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες, χρέη, δάνεια, αλλά και επαφές με ανθρώπους από το παρελθόν σου που είναι αρκετά σημαντικοί για εσένα, πριν αλλάξει ζώδιο. Το πρωί η Σελήνη από τους Ιχθύς στον 12ο οίκο σου, θα σχηματίσει μαζί του τρίγωνο κι ενώ θα είσαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος/η και συναισθηματικός/ή, θα μπορέσεις κατά κάποιο τρόπο να εκλογικεύσεις τα συναισθήματά σου.

Ταύρος

Ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 7ο οίκο σου, γυρίζει ορθόδρομος και σου δίνει ακόμη ένα μικρό περιθώριο ημερών για να ξεκαθαρίσεις σχέσεις, συνεργασίες και εκκρεμότητες που αφορούν ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι στενά. Είναι μια καλή στιγμή να τακτοποιήσεις παρεξηγήσεις, να επαναδιαπραγματευτείς συμφωνίες ή να μιλήσεις ανοιχτά με άτομα που είχαν απομακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια καλή ευκαιρία να μοιραστείς σκέψεις, να ανοιχτείς συναισθηματικά σε φίλους/ες και να αναζητήσεις ουσιαστική υποστήριξη.

Δίδυμοι

Ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 6ο οίκο σου γυρίζει ορθόδρομος, δίνοντάς σου ακόμη μερικές ημέρες για να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Είναι μια καλή στιγμή να ξαναδείς θέματα που είχαν μπερδευτεί το προηγούμενο διάστημα. Το πρωί η Σελήνη από τους Ιχθύς στον 10ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή, κι ενώ θα είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος/η σε επαγγελματικά ζητήματα, θα μπορέσεις να εκλογικεύσεις ανάγκες και σκέψεις και να δεις πιο καθαρά τα βήματα που πρέπει να κάνεις.

Καρκίνος

Ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 5ο οίκο σου γυρίζει ορθόδρομος, προσφέροντάς σου μερικές ακόμη ημέρες για να ξεκαθαρίσεις θέματα που αφορούν τα ερωτικά σου σου και που σιγά σιγά και προοδευτικά θα βελτιωθούν. Είναι μια καλή στιγμή να επαναφέρεις συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση ή να ξανασκεφτείς την πορεία μιας σχέσης. Το πρωί η Σελήνη από τους Ιχθύς στον 9ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή, κι ενώ θα είσαι ιδιαίτερα συναισθηματικός/ή, θα μπορέσεις να βάλεις σε σειρά σκέψεις, φόβους και προσδοκίες.

Λέων

Ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 4ο οίκο σου γυρίζει ορθόδρομος, δίνοντάς σου ακόμη μερικές ημέρες για να ξεκαθαρίσεις οικογενειακές υποθέσεις, ζητήματα σπιτιού, αλλά και συναισθηματικά θέματα που σε απασχολούν σε βαθύτερο επίπεδο. Είναι μια καλή στιγμή να επανορθώσεις. Το πρωί η Σελήνη από τους Ιχθύς στον 8ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή κι ενώ θα είσαι πιο ευάλωτος/η ή ευαίσθητος/η, θα μπορέσεις να φιλτράρεις τα συναισθήματα με λογική και να δεις με μεγαλύτερη διαύγεια τις βαθύτερες ανάγκες σου.

Παρθένος

Ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 3ο οίκο σου γυρίζει ορθόδρομος, δίνοντάς σου την ευκαιρία για ακόμη λίγες ημέρες να τακτοποιήσεις θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων, συζητήσεων και επαφών που είχαν μπερδευτεί ή καθυστερήσει το προηγούμενο διάστημα. Η Σελήνη από τους Ιχθύς στον 7ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή και είναι ευκαιρία να συζητήσεις με συνεργάτες αλλά και με τον/ην σύντροφό σου όσα σε προβλημάτισαν το προηγούμενο διάστημα και δεν μπόρεσες να τα διευθετήσεις.

Ζυγός

Ο Ερμής από τον Σκορπιό και τον 2ο οίκο σου γυρίζει ορθόδρομος, προσφέροντάς σου μερικές ακόμη ημέρες για να οργανώσεις οικονομικά ζητήματα, εκκρεμότητες και ανάγκες που αφορούν την ασφάλειά σου. Είναι μια καλή στιγμή να ξαναδείς έξοδα, να τακτοποιήσεις λογαριασμούς ή να συζητήσεις οικονομικές συμφωνίες που είχαν παγώσει το προηγούμενο διάστημα. Η Σελήνη στους Ιχθύς στον 6ο οίκο σου, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή με αποτέλεσμα να είσαι πιο ευαισθητοποιημένος/η απέναντι σε θέματα δουλειάς και καθημερινότητας.

Σκορπιός

Σήμερα ο Ερμής στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου γυρίζει ορθόδρομος, δίνοντάς σου ακόμη κάποιες ημέρες να ξεκαθαρίσεις σκέψεις, αποφάσεις και προσωπικά ζητήματα που σε μπέρδευαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια καλή στιγμή να εκφραστείς. Το πρωί η Σελήνη από τους Ιχθύς στον 5ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον Ερμή, κι ενώ θα είσαι πιο συναισθηματικός/ή και ευαίσθητος/η σε θέματα έρωτα, παιδιών ή δημιουργικότητας, θα καταφέρεις να βάλεις σε σειρά συναισθήματα και ανάγκες.

Τοξότης

Σήμερα ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος στον Σκορπιό και τον 12ο οίκο σου, δίνοντάς σου ένα σημαντικό περιθώριο να κλείσεις ανοιχτούς λογαριασμούς του παρελθόντος, συναισθηματικούς και πρακτικούς. Πράγματα που σε μπέρδευαν ή σου δημιουργούσαν εσωτερική αναστάτωση αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, καθώς βλέπεις πιο καθαρά προθέσεις και συζητήσεις που είχαν παγώσει. Το τρίγωνο της Σελήνης από τους Ιχθύς στον 4ο οίκο σου, μαλακώνει τη διάθεσή σου και σε βοηθά να συνδεθείς ουσιαστικά με το σπίτι.

Αιγόκερως

Με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος στον Σκορπιό και τον 11ο οίκο σου, μπαίνεις σε μια περίοδο όπου επαφές, σχέδια και συμφωνίες που είχαν καθυστερήσει αποκτούν ξανά ροή. Ατομα από το παρελθόν μπορεί να ξαναεμφανιστούν, είτε για να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε κάτι, είτε για να ολοκληρωθεί μια υπόθεση που έμεινε στη μέση. Οι στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια. Το τρίγωνο της Σελήνης από τους Ιχθύς στον 3ο οίκο σου, σε βοηθά να επικοινωνήσεις ουσιαστικά, να εκφράσεις βαθύτερες σκέψεις και να καταλαγιάσεις άγχη.

Υδροχόος

Σήμερα ο Ερμής, γυρνά επιτέλους ορθόδρομα στον Σκορπιό και στον 10ο οίκο σου, για να σου δώσει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις επαγγελματικές εκκρεμότητες, να συζητήσεις εκ νέου θέματα καριέρας και να κλείσεις υποθέσεις που σε πίεζαν τις προηγούμενες μέρες. Ισως νιώσεις λίγο πιο ευαίσθητος/η απέναντι σε λόγια που επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή σου, όμως θα καταφέρεις να βάλεις μια τάξη και να πεις αλήθειες που χρειάζονται. Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να στηριχτείς σε ανθρώπους που εκτιμάς.

Ιχθύες

Με τον Ερμή να γυρίζει ορθόδρομος στον Σκορπιό και στον 9ο οίκο σου, έχεις μπροστά σου ένα διάστημα όπου μπορείς να ξεκαθαρίσεις σκέψεις, σχέδια και συζητήσεις που αφορούν ταξίδια, σπουδές, συνεργασίες ή μελλοντικά και επεκτατικά βήματα. Μπορεί να σε πλησιάσουν άτομα από το παρελθόν ή να επανέλθουν συζητήσεις που έχουν συναισθηματικό βάρος, όμως τώρα έχεις την ψυχραιμία να τα χειριστείς. Σήμερα μπορείς να εμπιστευτείς το ένστικτό σου, αρκεί να το δέσεις και με λίγη λογική.