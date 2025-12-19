Δήμος Τριφυλίας: Πακέτο αγάπης με τρόφιμα σε 399 οικογένειες 

Σε 399 οικογένειες θα δοθεί την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη από τον Δήμο Τριφυλίας πακέτο αγάπης με τρόφιμα για το εορταστικό τραπέζι των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και ευθύνης, τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων θα προβεί σε διανομή τροφίμων για το γιορτινό τραπέζι σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Το πακέτο αγάπης θα περιέχει κοτόπουλο, μακαρόνια, μυζήθρα, φέτα και βασιλόπιτα. Η ποσότητα των προσφερόμενων ειδών καθορίζεται από τον αριθμό των μελών ανά οικογένεια. Δικαιούχοι είναι 399 νοικοκυριά με 1 έως και 7 μέλη, που συμπεριλαμβάνονται στις επικαιροποιημένες καταστάσεις δικαιούχων ΚΕΑ/ΤΕΒΑ, στις οποίες εξασφαλίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια ακραίας φτώχειας.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Δευτέρα: Κυπαρισσία, στη νότια είσοδο του Δημαρχείου, απέναντι από τα δικαστήρια, τις ώρες 9.30 - 13.00. Γαργαλιάνοι, στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη, τις ώρες 10.30 - 13.30.

Τρίτη: Φιλιατρά, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου, τις ώρες 9.30 - 13.00.

Οι δικαιούχοι για την παραλαβή θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση ΑΜΚΑ και Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο ή κάρτα παραμονής σε ισχύ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο για την απόδειξη της ταυτότητάς τους.

Κ.Μπ.