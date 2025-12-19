Ενέργειες για ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην πλατεία Υπαπαντής

Πινακίδα πληροφόρησης και υποδομή για την αποστράγγιση των ομβρίων, για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα, πρόκειται να τοποθετήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, με αποφάσεις της υπηρεσίας: α) “Εγκρίνεται η δαπάνη και η ανάθεση , για την προμήθεια δύο αντλιών και των απαιτούμενων αγωγών κατάθλιψης για τις ανάγκες του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας», έως του ποσού των 1.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι αντλίες θα έχουν ανεξάρτητη και σειριακή λειτουργία και θα ενεργοποιούνται διαδοχικά μέσω φλοτεροδιακοπτών, προκειμένου να διαχειρίζονται την αποστράγγιση των υδάτων από τον αρχαιολογικό χώρο”.

β) Εγκρίνεται η δαπάνη και την ανάθεση, για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την τοποθέτηση πινακίδας πληροφόρησης για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής Καλαμάτας για τις ανάγκες του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας», έως του ποσού των 1.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%”.

Οπως επισημαίνεται και για τις δύο παρεμβάσεις, “η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Καλαμάτας, και είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 00.6737.18 του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας», στον Δήμο Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

