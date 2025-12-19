"Poland": Παρουσιάζεται το πρώτο photobook του Γιώργου Δ. Μπελογιάννη

Παρουσιάζεται τη Δευτέρα στην Καλαμάτα το πρώτο photobook του Γιώργου Δ. Μπελογιάννη με τίτλο "Poland".

Το photobook περιλαμβάνει μέρος της φωτογραφικής δουλειάς που έκανε ο δημιουργός κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ στο Άουεβιτς και στο ιστορικό κέντρο της Βαρσοβίας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο φωτογράφος Κώστας Κορομηλάς, η ψυχολόγος Ηλιάνα Μπάκα και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου από την Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Την επιμέλεια του βιβλίου έκανε η φωτογράφος Σταυριάννα Μπιτσάνη και το σχεδιασμό η graphic designer Γεωργία Λούμπαρδη.

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο στο βιβλιοπωλείο-καφέ "Ραμόν" (Παυσανίου 2).