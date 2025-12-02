Τι λένε τα ζώδια σήμερα (2/12)

Κριός

Η Αφροδίτη μέσα από τον 9ο σου θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 11ο σου, για να φέρει μια κοινωνική ημέρα καθώς και την ανάγκη να δράσεις ελεύθερα χωρίς περιορισμούς, προκειμένου να ικανοποιήσεις την επιθυμία σου για επέκταση και διεύρυνση των πνευματικών σου οριζόντων. Θα σου δοθεί η ευκαιρία για να ζητήσεις στήριξη από ανθρώπους που κατέχουν θέσεις κλειδιά και μπορούν να σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις τους στόχους σου. Καλή ημέρα επίσης για να ασχοληθείς με τα social, να δικτυωθείς ακόμη περισσότερο και να συνομιλήσεις με ανθρώπους που σε εμπνέουν.

Ταύρος

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 8ο σου, σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 10ο σου, δημιουργώντας μια ημέρα με έντονη ανάγκη για βαθύτερη ασφάλεια, τόσο οικονομική όσο και επαγγελματική. Θα σε απασχολήσουν ζητήματα που χρειάζονται στρατηγική, διεισδυτικότητα και ξεκάθαρη στόχευση, ενώ είναι πολύ πιθανό να λάβεις στήριξη από άτομα κύρους στο εργασιακό σου περιβάλλον. Η σημερινή όψη μπορεί να φέρει ευκαιρίες για να τακτοποιήσεις οικονομικές υποθέσεις τρίτων, χρέη ή εκκρεμότητες που σε βαραίνουν, με τρόπο πιο αποτελεσματικό.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 7ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 9ο σου, φέρνοντας ένταση, βάθος και μια πιο ουσιαστική διάσταση στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Σήμερα μπορείς να δεις ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου και ποιοι έχουν τη διάθεση να προχωρήσετε μαζί σε κοινά σχέδια, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να συζητήσεις με τον/την σύντροφο ή με συνεργάτες πάνω σε θέματα που απαιτούν σοβαρότητα για το μέλλον. Μπορεί να λάβεις μια σημαντική συμβουλή ή καθοδήγηση από άτομο με εμπειρία ή γνώση.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 6ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 8ο σου, για να λειτουργήσει θεραπευτικά τόσο πρακτικά όσο και ψυχολογικά. Μέσα από την καθημερινότητα, τη δουλειά ή κάποιες συνήθειες, θα νιώσεις ότι κάτι αρχίζει να μπαίνει στη θέση του και ότι έχεις τη δύναμη να μεταμορφώσεις μια κουραστική κατάσταση. Μπορεί να δεχτείς υποστήριξη από ένα άτομο με επιρροή ή γνώση στα οικονομικά και να δεις πρόοδο σε χρέη, κοινά οικονομικά, ασφάλειες ή κληρονομικά. Αν υπάρχει σχέση, μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ σας.

Λέων

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 5ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 7ο σου, δημιουργώντας μια ημέρα που μπορεί να φέρει έντονες και θετικές εξελίξεις στα αισθηματικά σου. Η διάθεσή σου γίνεται πιο δημιουργική, πιο εκφραστική και πιο θερμή, με αποτέλεσμα να μαγνητίζεις τους γύρω σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια συζήτηση ή μια κοινή δραστηριότητα θα σας φέρει πιο κοντά και θα ενισχύσει το δέσιμο μεταξύ σας. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια γνωριμία μπορεί να σε συναρπάσει, κυρίως αν έρθει μέσα από παρέες, εξόδους ή ένα περιβάλλον όπου νιώθεις ελεύθερος/η να είσαι ο εαυτός σου.

Παρθένος

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 4ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 6ο σου, δημιουργώντας μια ημέρα που σε ωθεί να ασχοληθείς ουσιαστικά με θέματα οικογένειας και καθημερινότητας. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική συζήτηση με άτομα του στενού σου περιβάλλοντος, η οποία θα σε βοηθήσει να βάλεις τάξη, να λύσεις παρεξηγήσεις ή να οργανώσεις καλύτερα την ρουτίνα σου. Ενισχύεται η ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια, αλλά και η διάθεση να κάνεις πρακτικές αλλαγές που θα σε ανακουφίσουν. Στον επαγγελματικό τομέα, μια εργασία ή ένα project μπορεί να εξελιχθεί θετικά.

Ζυγός

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 3ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 5ο σου, κάνοντας την ημέρα ιδανική για επικοινωνία, δημιουργία και έκφραση. Οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα μπορούν να έχουν ιδιαίτερο βάθος και ουσία, είτε αφορούν προσωπικά θέματα, είτε επαγγελματικές ιδέες που θέλεις να προωθήσεις. Θα έχεις επιρροή και θα μπορείς να πείσεις εύκολα για αυτά που σκέφτεσαι ή επιδιώκεις. Η δημιουργικότητά σου βρίσκεται στα ύψη και μπορείς να την αξιοποιήσεις σε χόμπι ή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Αν είσαι σε σχέση, ίσως οργανώσεις κάτι όμορφο.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη μέσα από τον 2ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα από τον 4ο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου σε θέματα οικονομικής σταθερότητας αλλά και στην προσωπική σου βάση, το σπίτι και την οικογένεια. Μπορείς να κάνεις συζητήσεις που βελτιώνουν τα οικονομικά σου, είτε μέσω κάποιας συμφωνίας, είτε μέσω μιας ευκαιρίας που σου δίνεται. Θα έχεις την ικανότητα να δεις πιο καθαρά πού αξίζει να επενδύσεις χρόνο και χρήμα, αλλά και πώς να οργανώσεις καλύτερα τις πρακτικές σου ανάγκες.

Μπορεί να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους της οικογένειάς σου.

Τοξότης

Με την Αφροδίτη να βρίσκεται στο ζώδιό σου στον 1ο σου και να σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 3ο σου, η μέρα σου αποκτά ιδιαίτερη δύναμη, γοητεία και επίδραση στους γύρω σου. Η παρουσία σου γίνεται πιο μαγνητική, οι λέξεις σου έχουν βάρος και έχεις τη δυνατότητα να εκφράσεις σκέψεις και επιθυμίες με τρόπο που αγγίζει τους άλλους βαθιά. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για μετακινήσεις, επαφές με αδέλφια ή άτομα του στενού περιβάλλοντος, αλλά και για να ξεκινήσεις κάτι που έχεις στο μυαλό σου εδώ και καιρό. Ο Πλούτωνας ενισχύει τη χημεία και το βάθος στις σχέσεις σου.

Αιγόκερως

Με την Αφροδίτη στον 12ο σου και να σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 2ο σου, η ημέρα αποκτά έντονα εσωτερικό αλλά και μεταμορφωτικό χαρακτήρα. Θα νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο από τον έξω κόσμο για να ακούσεις τη διαίσθησή σου και να επεξεργαστείς συναισθήματα ή καταστάσεις που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Κάποια οικονομικά ζητήματα μπορούν να ξεκαθαρίσουν και να νιώσεις εσωτερική δύναμη, να πάρεις αποφάσεις που θα αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα σου. Στον αισθηματικό τομέα, η όψη αυτή ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστική επαφή.

Υδροχόος

Με τον Πλούτωνα να βρίσκεται στο ζώδιό σου στον 1ο σου και να σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 11ο σου, η ημέρα σε καθιστά δυναμικό/ή, γοητευτικό/ή να επηρεάσεις καταστάσεις γύρω σου. Η προσωπικότητά σου αναδεικνύεται με έντονο τρόπο και μπορείς να εκφράσεις επιθυμίες και ιδέες που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στους άλλους. Μπορείς να προσεγγίσεις ανθρώπους που θαυμάζεις ή να εμπλακείς σε συζητήσεις και συμφωνίες που έχουν βάθος και στρατηγική σημασία. Η ημέρα ευνοεί την δημιουργία νέων σχέσεων, τη σύσφιξη δεσμών με φίλους/ες ή ομάδες που σε εμπνέουν.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη στον 10ο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον 12ο σου, για να στρέψει την ενέργεια της ημέρας σε επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα με έντονα μεταμορφωτική χροιά. Είναι μια εξαιρετική μέρα για να αναλάβεις πρωτοβουλίες στη δουλειά σου, να δείξεις την αξία σου σε συνεργάτες ή προϊσταμένους και να ενισχύσεις τη φήμη σου μέσα από συνεννοήσεις, παρουσιάσεις ή σημαντικές αποφάσεις. Μπορεί να σου παρουσιαστούν ευκαιρίες για να αναδιοργανώσεις ή να εξελίξεις σχέδια που είχες ξεκινήσει, με τρόπο που φέρνει άμεσα αποτελέσματα.