Σπάει τη σιωπή του ο γιος της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της

Αποκάλυψε άγνωστες στιγμές από τη μητέρα του και είναι σοκαρισμένος από τον θάνατό της. Μίλησε και γι’ αυτούς που αφήνουν υπόνοιες ότι ο ίδιος είχε κάποια εμπλοκή στην υπόθεση.
Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2025 11:41
Σπάει τη σιωπή του ο γιος της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη τηςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ο Νικόλαος Στάθης, γιος της άτυχης 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της με σκοπό να τη ληστέψει έσπασε τη σιωπή του και μίλησε με πόνο ψυχής για τη μητέρα του που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια της ίδιας του της γυναίκας.
