Σπάει τη σιωπή του ο γιος της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της

Ο Νικόλαος Στάθης, γιος της άτυχης 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της με σκοπό να τη ληστέψει έσπασε τη σιωπή του και μίλησε με πόνο ψυχής για τη μητέρα του που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια της ίδιας του της γυναίκας.