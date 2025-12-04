eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2025 11:41

Σπάει τη σιωπή του ο γιος της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της

Γράφτηκε από την

Σπάει τη σιωπή του ο γιος της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Νικόλαος Στάθης, γιος της άτυχης 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της με σκοπό να τη ληστέψει έσπασε τη σιωπή του και μίλησε με πόνο ψυχής για τη μητέρα του που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια της ίδιας του της γυναίκας.

Αποκάλυψε άγνωστες στιγμές από τη μητέρα του και είναι σοκαρισμένος από τον θάνατό της. Μίλησε και γι’ αυτούς που αφήνουν υπόνοιες ότι ο ίδιος είχε κάποια εμπλοκή στην υπόθεση.

