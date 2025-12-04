eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2025 20:53

Έκλεισαν την Πατρών - Πύργου οι αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό από την Κάτω Αχαΐα (Βίντεο)

Έκλεισαν την Πατρών - Πύργου οι αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό από την Κάτω Αχαΐα (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους δίνουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, καθώς λίγο μετά τις 19:30 σήμερα (4/12) έκλεισαν και τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

Λόγω του αιφνιδιαστικού αγροτικού μπλοκου, η αστυνομία έχει εφαρμόσει εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Βάρδας για την εξυπηρέτηση των οδηγών, μεταφέρει το gaia365.

Δείτε το βίντεο του Mega:

 

