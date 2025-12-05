Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρό βρέθηκε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Πρόκειται για μια 55χρονη και τον 58χρονο σύζυγό της, οι οποίοι είχαν να δώσουν σημεία ζωής από την Δευτέρα.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, το ζευγάρι φέρεται να είχε χάσει τη ζωή του από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί.

Οι συγγενείς, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και μέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι.

Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, ενώ όλα δείχνουν ότι οι δύο άνθρωποι πέθαναν στον ύπνο τους. Την είχαν εντός της οικίας τους για παροχή ρεύματος και βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν.

Τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.