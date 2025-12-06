Επίσκεψη στο μνημείο θυσίας του Καπετάν Άγρα

Το «Μνημείο θυσίας Καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγκα» και το «Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα” στην Καρυδιά Έδεσσας επισκέφτηκαν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 60 άτομα από το κατηχητικό του Ιερού Ναού Οσίου Νικοδήμου και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βέροιας.

Στο μνημείο, μαθητές μέλη του κατηχητικού, ανέγνωσαν το ιστορικό της δράσης του Καπετάν Άγρα και του Αντώνη Μίγκα και κατέθεσαν στεφάνι στο τσιμεντένιο ομοίωμα του δένδρου της Καρυδιάς, σε κλαδί της οποίας Βούλγαροι κομιτατζήδες τους απαγχόνισαν στις 7 Ιουνίου 1907.

Στη συνέχεια έψαλαν τον εθνικό ύμνο, προσκύνησαν και άναψαν κεράκι στα λείψανα των δύο μαρτύρων που φυλάσσονται στην «Εκκλησία των Νεομαρτύρων από το 1453 έως το 1950» που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Εκ μέρους του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Εδέσσης -Αλμωπίας τους υποδέχθηκε και τους ξενάγησε ο πρόεδρος Δημήτρης Γιουματζίδης, τον οποίο ευχαρίστησαν για την ενημέρωση, ενώ δώρισαν στο σύλλογο μία εικόνα του Οσίου Νικοδήμου του Βεροιέως, ημερολόγιο της Μητρόπολής Βεροίας και αρωματικό θυμίαμα.