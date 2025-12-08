Το «Ελ. Βενιζέλος» στη δεκάδα των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην ΕΕ για το 2024

Στο top 10 των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην ΕΕ για το 2024 μπήκε το «Ελευθέριος Βενιζέλος», χάρη στη μεγάλη ετήσια αύξηση επιβατών, διώχνοντας από τη δεκάδα το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2024, μεταξύ των 10 αεροδρομίων της ΕΕ που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό μεταφερόμενων επιβατών ήταν το Charles de Gaulle, του Παρισιού, με 70,3 εκατομμύρια επιβάτες (+4,3%), το Schiphol, του Άμστερνταμ με 66,8 εκατομμύρια επιβάτες (+8,0%), το Barajas, της Μαδρίτης, με 66,1 εκατομμύρια (+9,9%), το Μάιν, της Φρανκφούρτης, με 61,5 εκατομμύρια (+3,7%) και το El Prat, της Βαρκελώνης, που κατέγραψε 54,9 εκατομμύρια (+10,3%).

Το αεροδρόμιο Fiumicino, της Ρώμης κατέλαβε την 6η θέση με 48,7 εκατομμύρια επιβάτες, αλλά σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων αεροδρομίων (+20,8%), ενώ το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντικατέστησε το Ορλί, του Παρισιού, εξασφαλίζοντας την 10η θέση, χάρη στη σημαντική αύξηση των επιβατών σε σύγκριση με το 2023 (+19,6%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2024, ο συνολικός αριθμός επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς στην ΕΕ ήταν 1,1 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,3 % σε σύγκριση με το 2023 (973 εκατομμύρια). Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση του αριθμού των επιβατών που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε σύγκριση με το 2023. Η Ουγγαρία (+19,2 %), η Τσεχία (+18,9 %) και η Εσθονία (+17,8 %) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία (+1,3 %), τη Βουλγαρία (+3,8 %) και τη Γαλλία και την Ιρλανδία (και οι δύο +4,6 %).

Στην τριάδα των μεγαλύτερων αυξήσεων η Ελλάδα σε αερομεταφορές εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

Το συνολικό μεταφερόμενο φορτίο και ταχυδρομείο σημείωσε επίσης αύξηση 8,7 % το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 10,8 % των μεταφορών εκτός ΕΕ, ενώ οι μεταφορές εντός ΕΕ παρέμειναν σχεδόν σταθερές (+0,1 %) και οι εγχώριες μεταφορές μειώθηκαν κατά 4,3 %.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ουγγαρία (+65,9 %), η Τσεχία (+43,7 %) και η Ελλάδα (+36,7 %) κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις, ενώ μόνο η Πολωνία (-3,6 %) και η Λετονία (-2,7 %) κατέγραψαν μειώσεις.

