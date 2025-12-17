Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες: Σε αναμονή αποφάσεων για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων (βίντεο)

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Την ίδια ώρα ενίσχυση 160 εκ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού, φέτος, ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ περιέγραψε και τις κυβερνητικές προτάσεις επί των αγροτικών αιτημάτων για φθηνό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι η πληρωμή θα προχωρήσει άμεσα.

Από σήμερα έως και τις 24 Δεκεμβρίου η υποβολή ενστάσεων.

Χωρίς ξεκάθαρη απόφαση για τον τρόπο και τη μορφή συνέχισης των κινητοποιήσεών τους παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα, συμπληρώνοντας ήδη την τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων. Όπως μεταφέρουν εκπρόσωποί τους, στην ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Λία Χριστάρα, δεν έχει ακόμη ληφθεί συλλογική απόφαση για το αν και πώς θα συνεχιστούν οι δράσεις, ούτε για το πότε –και υπό ποιους όρους– θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Μέχρι και χθες, πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι αγρότες ανέμεναν συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί κάλεσμα για διάλογο από τον πρωθυπουργό, στο οποίο όμως επέλεξαν να μην ανταποκριθούν, ενώ και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, δεν τους κάλυψαν στο μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που ανακοινώθηκαν.

Οι αγρότες περίμεναν να δουν αν θα υπάρξουν πιο σαφείς τοποθετήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Όπως σημειώνουν, δεν υπήρξε ειδική αναφορά στο αγροτικό ζήτημα, πέρα από όσα είναι ήδη γνωστά για το ρεύμα και το πετρέλαιο, γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματά τους.

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στο τραπέζι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν αποσπασματικά από μεμονωμένα μπλόκα, αλλά συλλογικά. Πιθανότερο σενάριο θεωρείται η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια, όπου οι αγρότες αναμένεται να επανεξετάσουν τη στάση τους και να αποφασίσουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, ενδεχομένως εντός των επόμενων ημερών, με την Πέμπτη να αναφέρεται ως ορόσημο.

Συλλαλητήρια και συμβολικές δράσεις σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, χθες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις και δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, με αφορμή και την απεργία της ΑΔΕΔΥ. Σε περιοχές όπως τα Τρίκαλα και η Λάρισα, αγροτικά μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους των πόλεων, δημιουργώντας εικόνες που συνδύαζαν το εορταστικό κλίμα των ημερών με την ένταση των κινητοποιήσεων.

Στην Κοζάνη, το συλλαλητήριο κατέληξε στο μπλόκο των αγροτών, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε μαζική συμμετοχή αγροτών και αγροτικών οχημάτων. Κοινό μήνυμα από τις δηλώσεις τους ήταν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν «όλοι μαζί», σε συλλογικό επίπεδο.

Παράλληλα, σημειώθηκαν συμβολικές δράσεις και εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Στα Μάλγαρα, παραγωγοί μοίρασαν περισσότερους από έναν τόνο τοπικών προϊόντων στους οδηγούς που κινούνταν προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλες περιοχές κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αντίστοιχες κινήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους.

Στα Χανιά, αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από την εφορία, όπου έχυσαν προϊόντα τους, θέλοντας να αναδείξουν –όπως ανέφεραν– το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών πώλησης.

Κεντρικό αίτημα παραμένει η εγγύηση κατώτατης τιμής για τα αγροτικά προϊόντα, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες καθιστούν τα εγχώρια προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Όπως τονίζουν, τιμές της τάξης των 12 και 13 λεπτών θεωρούνται καταστροφικές για την επιβίωσή τους, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ποσότητα αδιάθετων προϊόντων.

Οι κινητοποιήσεις, όπως επισημαίνουν, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς αντίστοιχες διαμαρτυρίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Από αισιοδοξία σε έντονο προβληματισμό πέρασε το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα, μετά τις διευκρινίσεις που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο και τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Όπως μεταφέρουν αγρότες από τη Νίκαια, ενώ αρχικά οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα δημιούργησαν προσδοκίες, οι επόμενες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών προκάλεσαν σύγχυση και άλλαξαν τη ψυχολογία τους.

Καθοριστικό σημείο υπήρξε το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου. Αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο απευθείας από τη μάνικα χωρίς την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ωστόσο, μετά τις διευκρινίσεις του υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, έγινε σαφές –όπως αναφέρουν οι ίδιοι– ότι δεν πρόκειται για αφορολόγητο στη μάνικα, αλλά για επιστροφή ή συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό.

«Εκεί άλλαξε τελείως το κλίμα. Οι αγρότες λένε πως κάτι δεν πάει καλά και ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις», αναφέρουν πηγές από τα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα ισχύσει τελικά για το πετρέλαιο.

Ενστάσεις και για τα 160 εκατ. ευρώ

Αντίστοιχη δυσαρέσκεια καταγράφεται και για τα 160 εκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν ως ενίσχυση. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι αγρότες, περίπου 80 εκατ. ευρώ αφορούν παραγωγούς βαμβακιού και σιτηρών, καλύπτοντας συνολικά περίπου 6,5 εκατ. στρέμματα, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– οδηγεί σε ενίσχυση της τάξης των 10 ευρώ ανά στρέμμα κατά μέσο όρο.

«Δεν ζητήσαμε 10 ευρώ το στρέμμα», τονίζουν, υπενθυμίζοντας ότι το αίτημά τους για σιτάρι και βαμβάκι αφορούσε πακέτο ενίσχυσης 600 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν έχει δοθεί καμία συγκεκριμένη απάντηση για τους κτηνοτρόφους, ιδίως σε ό,τι αφορά την ευλογιά των προβάτων και το ζήτημα του εμβολίου. Όπως λένε, πρόκειται για «κόκκινη γραμμή», χωρίς μέχρι στιγμής σαφείς δεσμεύσεις.

