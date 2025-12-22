ΠΑΣΟΚ: Οι εκπρόσωποι της Πελοποννήσου στον τομέα Αυτοδιοίκησης

Ειδικότερα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στον τομέα Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν:
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΣΟΣ
ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΡΗΣ
ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΛΥΤΡΑ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ
ΓΚΙΖΑ ΓΙΟΒΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ