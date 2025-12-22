eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025 19:04

ΠΑΣΟΚ: Οι εκπρόσωποι της Πελοποννήσου στον τομέα Αυτοδιοίκησης

ΠΑΣΟΚ: Οι εκπρόσωποι της Πελοποννήσου στον τομέα Αυτοδιοίκησης

Τομέα Αυτοδιοίκησης με συμμετοχή περισσότερων από 700 στελεχών και με περιφερειακή διάρθρωση συγκρότησε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Ειδικότερα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στον τομέα Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν: 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΣΟΣ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΡΗΣ

ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΔΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΒΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΛΥΤΡΑ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΛΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ

ΓΚΙΖΑ ΓΙΟΒΑΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

