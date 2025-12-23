Στα χέρια της ΕΛΑΣ γνωστός εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ (βίντεο)

Πρόκειται για έναν 35χρονο ομογενή από την Ρωσία, που αναζητούνταν για σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia», με την οποία βρίσκονται σε πόλεμο για τα ηνία στο λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και των καυσίμων.

Από την Αστυνομία είχαν συλληφθεί αρκετά μέλη της οργάνωσης κατά καιρούς που συμμετείχαν στις δύο εκτελεστικές ομάδες του Έντικ με 5-6 εξ αυτών να παραμένουν ασύλληπτοι και κάποιοι εξ αυτών να έχουν βρει καταφύγιο στην Ουκρανία και άλλες χώρες.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή, για την ενεργή συμμετοχή του στην δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσης στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για την συμμετοχή του στην δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Έχασε 30 κιλά για να μην τον αναγνωρίζουν!

Σε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές Αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος ωστόσο φρόντισε να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που τον τοποθετούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων, τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία την οποία είχε μισθώσει και διέμενε μαζί με έναν άλλον ομογενή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσε υπό στενή παρακολούθηση και το βράδυ πραγματοποίησαν μία αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο συγκάτοικός του δεν συνελήφθη καθώς δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του.

Εξετάζεται τυχόν σχέση με τον Κρητικό στα Καλύβια

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι μετά από μία μακρά περίοδο που κρυβόταν από τις Αρχές θα εμφανιζόταν σύντομα στο προσκήνιο για ένα νέο ηχηρό χτύπημα και εξετάζεται πιθανή σχέση με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό που συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου στα Καλύβια με τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα οχήματα που εξετάζεται η πιθανότητα να κατέληγαν στον ομογενή από την Ρωσία ψυχρό εκτελεστή του Έντικ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το μεσημέρι, με την έρευνα να συνεχίζεται μέχρι να διακριβωθεί πλήρως αν όντως θα γινόταν σύντομα κάποια νέα εκτέλεση.

