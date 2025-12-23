Ακυρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία της Μποφίλιου με τον Χαρούλη

Μετά από μήνες αναταραχών, η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη ανακοινώθηκε ότι ρίχνει οριστικά τίτλους τέλους.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η GTP Touring Ltd επισημαίνει ότι «η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο».

«Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε», τονίζει η ανακοίνωση.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από τη διαμάχη με τον γιο του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έδωσε άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του και προτίθεται να κινηθεί νομικά. Η εταιρεία παραγωγής είχε αρχικά υποστηρίξει ότι μπορούσε να παρουσιάσει νομικά τα έργα του Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση του κληρονόμου, αλλά αργότερα είχε αφαιρέσει πλήρως τα έργα του από το πρόγραμμα, αντικαθιστώντας τα με έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τη σημερινή ανακοίνωση της GTP Touring Ltd, ούτε αυτή η αλλαγή ήταν αρκετή, με αποτέλεσμα η περιοδεία να ακυρωθεί οριστικά.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».

Πηγή: www.ieidiseis.gr