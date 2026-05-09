Ενώ ο δρόμος είναι ανοικτός από Καλαμάτα μέχρι Σιλίμποβες: Νέες κατολισθήσεις μετά το “Τουριστικό” του Ταϋγέτου

Νέες σοβαρές κατολισθήσεις μετά το “Τουριστικό” του Ταϋγέτου, στις Σιλίμποβες, έχουν σημειωθεί στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, γι’ αυτό παραμένει κλειστός στα σημεία αυτά, όπως επισήμανε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι “από Καλαμάτα μέχρι τις Σιλίμποβες είναι ανοιχτός ο δρόμος και προς όλα τα χωριά του Ταϋγέτου η πρόσβαση είναι απρόσκοπτη”.

Αναλυτικά, απαντώντας σε ερώτησή μας για την κατάσταση του δρόμου στον Ταΰγετο, ο κ. Αναστασόπουλος υπενθύμισε, αρχικά, ότι στις θέσεις 1 και 3 οι κατολισθήσεις είχαν αποκατασταθεί και δεν έπαθαν καμία ζημιά και για την κατολίσθηση στη θέση 2 που είχε δοθεί σε προσωρινή κυκλοφορία, ανέφερε ότι “με τις πολλές φετινές βροχοπτώσεις έπεσε κατά το ήμισυ και ο δρόμος δεν ήταν όμως κυκλοφορήσιμος”.

Ενημέρωσε πως “την παραμονή της Πρωτομαγιάς δόθηκε σε κυκλοφορία ο δρόμος μέχρι το ‘Τουριστικό’ και μέχρι λίγο παρακάτω στις Σιλίμποβες” και παρατήρησε: “Η εργολαβία των 850.000 ευρώ (για την οριστική αποκατάσταση) υπάρχει και υπήρχε πριν γίνει αυτή η τελευταία κατολίσθηση στο σημείο 2. Υπάρχει ανάδοχος, αυτός έκανε και την προσωρινή αποκατάσταση για να περάσει ο κόσμος και πρόκειται στην πορεία να συνεχίσουν οι εργασίες εντατικά για την οριστική αποκατάσταση”.

Ο αντιπεριφερειάρχης απάντησε ότι το έργο της οριστικής αποκατάστασης θα ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι, δηλώνοντας: “Δεν μπορούμε να περιμένουμε, γιατί μπορεί μετά να έχουμε βροχοπτώσεις. Είχαμε 3,5 μήνες βροχοπτώσεις και τα εδάφη έχουν γίνει πολύ χειρότερα απ΄ ότι ήταν”.

Συνεχίζοντας, πληροφόρησε ότι “έχουμε και καινούργιες κατολισθήσεις μετά τις Σιλίμποβες, που είναι δύσκολη η αντιμετώπιση και γι’ αυτό ο δρόμος Καλαμάτα – Σπάρτη παραμένει κλειστός. Δεν μπορεί να αποδοθεί το σύνολο του δρόμου, πηγαίνοντας δηλαδή μετά τις Σιλίμποβες”. Ξεκαθάρισε επίσης, ότι “από Καλαμάτα μέχρι τις Σιλίμποβες είναι ανοιχτό και προς όλα τα χωριά η πρόσβαση είναι απρόσκοπτη”.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Για την παρέμβαση των ασφαλτοστρώσεων είπε πως “είμαστε τυχεροί που ένα έργο αυτό των 45 εκ. ευρώ γίνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με μεγάλο όφελος για το νομό μας και ιδιαίτερα για τον δρόμο Καλαμάτα – Σπάρτη”. Διευκρίνισε ότι “γίνονται ασφαλτοστρώσεις βάσει υπάρχουσας μελέτης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ευχέρεια να κάνουμε αυτές τις ασφαλτοστρώσεις στην κατολίσθηση” και πρόσθεσε: “Εχουν προηγηθεί έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας με στηθαία ασφαλείας και σήμανση, αλλά και ασφαλτοστρώσεις, αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα με αντιολισθηρό. Εχει αρκετά σημεία ιδιαίτερα από τη διακλάδωση προς Λαδά και τη διακλάδωση προς Νέδουσα, είναι αρκετά μεγάλο το μήκος συνεχόμενο και θα γίνουν και κάποια άλλα προς το ξυλοπριστήριο κλπ. Θα ξεπεράσουμε τα 5 χιλιόμετρα συνολικής ασφαλτόστρωσης”.

Τέλος, ο κ. Αναστασόπουλος εξέφρασε την αγανάκτησή του “να λένε κάποιοι ότι γίνονται οι ασφαλτοστρώσεις για να πάρουν κάποιοι μίζες. Αυτό είναι απαράδεκτο” και κατέληξε: “Είναι ένα έργο που γίνεται για όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα θέματα τα έχει χειριστεί κεντρικά η Υπηρεσία και μεις δεχόμαστε το όφελος που για τον συγκεκριμένο άξονα είναι 5 χιλιόμετρα και για την 1η επαρχιακή αρκετά χιλιόμετρα”.

(Φωτό αρχείου)

Γ.Σ.