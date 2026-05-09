Πρωτοψάλτη και Πορτοκάλογλου τον Ιούνιο στην Καλαμάτα

Συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας θα δώσουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ..

Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

