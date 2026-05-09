Υπεγράφη η σύμβαση του πρώτου έργου για το Δημοτικό Στάδιο

Υπεγράφη χθες στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου “Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού”, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστο Λαμπρόπουλο, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Αθλητισμού Γιάννη Μαντζούνη και του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Ανδρέα Τσουκαλά.

Το έργο με ανάδοχο την εταιρεία “Γεννάτος” περιλαμβάνει: Την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Την προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 5 μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

* Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση για το βασικό έργο “Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του Σταδίου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του.