Βίντεο-σοκ από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε μπαρ στην Πάτρα - Τον χτυπούσαν με μεταλλικό σκαμπό

Σοκ προκαλεί το βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 30χρονου άνδρα, σε μπαρ της Πάτρας, με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, οδηγώντας στον θάνατο τον 30χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η διαμάχη ξεκίνησε για έναν ασήμαντο λόγο, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Οπως έχει καταγράψει η κάμερα του καταστήματος οι δράστες χτύπησαν το θύμα με απίστευτη αγριότητα. Αρχικά τον ρίχνουν στο έδαφος και στη συνέχεια ο ένας εκ των δραστών χτυπάει τον 30χρονο με ένα μεταλλικό σκαμπό. Ενας δεύτερος δράστης τον κλοτσάει στο κεφάλι 9 φορές. Μάλιστα ενώ κάποιος απομακρύνει το δράστη, εκείνος επιστρέφει και του πατάει ξανά το κεφάλι στο πάτωμα, αναφέρει το iefimerida.

Στη συνέχεια και ενώ το θύμα φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του οι δράστες της επίθεσης απομακρύνονται.

Την Παρασκευή η απολογία των δραστών

Σήμερα παραδόθηκε στις Αρχές ο 26χρονος που να είναι βασικός κατηγορούμενος στον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από τον Εισαγγελέα οι τρεις άνδρες που αυτοβούλως παρουσιάστηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/1) λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Ασφάλεια Πατρών.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη προσήχθησαν την Τρίτη στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.