Παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Κατσαντώνη

Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις Επίκεντρο, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος της «Ελευθερίας» Θανάσης Λαγός, ο δικηγόρος Δημήτρης Καούνης και ο συγγραφέας Δημήτρης Κατσαντώνης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δικηγόρος Διονύσης Αλευράς.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, στον 5ο όροφο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου, στην οδό Αριστομένους 33.

Το «PROREX», λέξη που στα λατινικά σημαίνει τον αντιβασιλέα ή εκείνον που ασκεί εξουσία εκ μέρους κάποιου άλλου, είναι το τρίτο βιβλίο της τριλογίας του Δημήτρη Κατσαντώνη για τη Μεταπολίτευση. Έρχεται να ολοκληρώσει μια διαδρομή που ξεκίνησε με τα δύο προηγούμενα έργα του, τα οποία εστίασαν στο κλίμα και τις πολιτικές εξελίξεις των δεκαετιών του 1970 και του 1980.

Μέσα από μια αφήγηση που συνδυάζει πραγματικά στοιχεία και μυθοπλασία, το βιβλίο φωτίζει όψεις της πολιτικής ζωής των τελευταίων δεκαετιών. Ο συγγραφέας περιγράφει τις σχέσεις εξουσίας, τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις συγκρούσεις συμφερόντων που διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις, επιχειρώντας να αναδείξει τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία των θεσμών όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.