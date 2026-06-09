Δράση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου στο Δημοτικό Αρφαρών

Η δράση υλοποιήθηκε μέσω βιωματικού εργαστηρίου, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα οφέλη της ενότητας και της συνεργασίας.

Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στο Δημοτικό Σχολείο Θουρίας και στο Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος.

Η υλοποίηση της δράσης έγινε από στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, με τη συμμετοχή οδοντιάτρου.

Κατά την επίσκεψη, οι μικροί μαθητές εξετάστηκαν προληπτικά από την οδοντίατρο, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της σωστής στοματικής υγιεινής. Μέσα από συζήτηση και χρήσιμες συμβουλές, αναδείχθηκε η αξία της καθημερινής φροντίδας των δοντιών και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, η ανταπόκριση των μαθητών στο σύνολο των δράσεων ήταν ιδιαίτερα θετική.