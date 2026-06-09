Εορτασμός των Αγίων Πάντων από τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας

Πλήθος πιστών, μελών του συλλόγου και επισκεπτών συμμετείχαν το Σάββατο το απόγευμα στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και την Κυριακή το πρωί στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τιμώντας με την παρουσία τους μια παράδοση που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της εμπορικής κοινότητας της πόλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος» ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση του εορτασμού, στους ιερείς που τέλεσαν τις ιερές ακολουθίες, καθώς και σε όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία και την άρτια διοργάνωση του διημέρου.

«Η παρουσία και η συμμετοχή του κόσμου επιβεβαιώνουν τη διαχρονική αξία του θεσμού και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε να τιμούμε τις παραδόσεις του τόπου μας», τονίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο.

Κ.Μπ.