Εργαστήρι παραδοσιακών ζυμαρικών στο Μουζάκι (βίντεο-φωτογραφίες)

Γυναίκες του χωριού μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, δείχνοντας στους συμμετέχοντες τα μυστικά του ζυμώματος και του πλασίματος, όπως τα είχαν μάθει από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους. Η δράση γεννήθηκε από την ιδέα του μέλους του συλλόγου Ευγενίας Χριστοπούλου, με στόχο να φέρει τη νέα γενιά σε επαφή με παραδοσιακές διαδικασίες που κάποτε αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νοικοκυριών. Η εμπνεύστρια της γιορτής, δήλωσε: «Η αυλή των ζυμωμάτων μας άφησε κάτι πολύ περισσότερο από εικόνες. Μας άφησε τη χαρά της συνάντησης και την αίσθηση πως κάποια πράγματα αξίζει να συνεχίζονται».

«Οι παλαιότεροι έχουμε ζήσει τη διαδικασία με τους σοφράδες και τα χαμηλά τραπέζια, όμως τα παιδιά σήμερα δεν έχουν καμία ανάλογη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του συλλόγου Τάκης Κυριακόπουλος, μιλώντας στην «Ε» υπογραμμίζοντας τη σημασία της βιωματικής μετάδοσης της παράδοσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Κωνσταντίνα Μαρίνη στον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής των ζυμαρικών, όπου οι αναλογίες των υλικών δεν μετριούνταν με γραμμάρια αλλά «με την αφή και το μάτι», μεταφέροντας στους συμμετέχοντες στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι μικροί συμμετέχοντες αγκάλιασαν τη διαδικασία με ενθουσιασμό και συμμετείχαν ενεργά σε κάθε στάδιο του εργαστηρίου. «Ηταν η πρώτη φορά που έφτιαξα ζυμαρικά και μου άρεσε πολύ. Θέλω να το ξανακάνω και στο σπίτι με τη μαμά μου», ανέφερε ένα παιδί.

Ενα άλλο σημείωσε: «Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι όλοι βοηθούσαμε ο ένας τον άλλο και φτιάξαμε κάτι όλοι μαζί. Περάσαμε πολύ όμορφα και γελάσαμε».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στα παιδιά η γνωριμία με τις παραδοσιακές τεχνικές του παρελθόντος. «Μου άρεσε που οι γιαγιάδες μάς έδειξαν πώς γινόταν παλιά. Ηταν σαν να ταξιδέψαμε σε μια άλλη εποχή», είπε ένας μικρός συμμετέχων, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Τώρα καταλαβαίνω πόσο κόπο έκαναν οι παλιότεροι για να ετοιμάσουν το φαγητό της οικογένειας».

«Δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να φτιάξω κάτι τόσο νόστιμο με τα χέρια μου. Ενιωσα περήφανος όταν είδα τα ζυμαρικά που έφτιαξα», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας μαθητής.

Οι γονείς που παρακολούθησαν τη δράση υπογράμμισαν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά μέσα από τη συμμετοχή και τη βιωματική εμπειρία.

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ακολούθησε γευστική δοκιμή των παραδοσιακών ζυμαρικών και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορούς από το χορευτικό τμήμα του συλλόγου.

Η εκδήλωση είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα από την πώληση των ζυμαρικών διατέθηκαν για την ενίσχυση των παιδιών του ΕΕΕΕΚ Φιλιατρών, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Ο πρόεδρος του συλλόγου ανακοίνωσε επίσης το πρόγραμμα των επόμενων δράσεων. Στα τέλη Ιουλίου, το θεατρικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου θα παρουσιάσει την κωμωδία των Ρέππα – Παπαθανασίου «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», με πρεμιέρα στο Μουζάκι και στη συνέχεια περιοδεία στους όμορους Δήμους. Ακόμη, στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στο προαύλιο του σχολείου της Αγίας Κυριακής, με τη συμμετοχή της Γιώτας Γρίβα. Για τον Σεπτέμβριο προγραμματίζονται η καθιερωμένη Γιορτή του Μούστου, καθώς και η πιθανή έκδοση νέου ημερολογίου ή βιβλίου με παραδοσιακές συνταγές.

Η παράδοση αποτελεί «ιερό λάβαρο» για τον Σύλλογο, ενώ οι συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής τον ενδυναμώνουν. Η «Αυλή των ζυμωμάτων» απέδειξε ότι η παράδοση μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, μεταφέροντας γνώσεις, αξίες και βιώματα μέσα από τη συμμετοχή και τη δημιουργία.

Κ.Δρ.