Πέθανε ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης (βίντεο)

Ανείπωτος θρήνος για την οικογένεια της ΕΡΤ καθώς έφυγε από το ζωή, τα ξημερώματα ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης σε ηλικία 48 ετών.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου, ενός συναδέλφου, του επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του», είπε και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη, ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Πηγή: news247.gr