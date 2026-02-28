Καλαμάτα: Προφυλακίστηκαν και οι άλλοι δύο νεαροί Ρομά για τις απάτες με το… ρεύμα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι δύο άλλοι νεαροί Ρομά για τις απάτες με το… ρεύμα που είχαν στήσει κυρίως σε ηλικιωμένους τον τελευταίο μήνα σε Μεσσηνία και Αττική.

Πρόκειται για Ρομά ηλικίας 23 και 22 ετών που βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στα Δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν, με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκισή τους έως ότου διεξαχθεί η δίκη.

Να θυμίσουμε πως αρχικά είχε συλληφθεί στην Καλαμάτας ένας 22χρονος Ρομά που έχει ήδη προφυλακιστεί, ενώ την Τρίτη συνελήφθησαν επίσης στην Καλαμάτα και οι δύο συνεργοί του ύστερα από σχετικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί και που είχαν την ίδια ποινική μεταχείριση.

Οι τρεις νεαροί μαζί με άγνωστους συνεργούς του, είχαν στήσει μία σπείρα παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένα άτομα, πείθοντάς τα να τους παραδώσουν υψηλά χρηματικά ποσά και κοσμήματα, δήθεν για να τους τα φυλάξουν υπό τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Κ.Ηλ.