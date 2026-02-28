Μεσσηνία: Ο Αναστασόπουλος για τη μεταφορά μαθητών

Στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο Ο πρόσφατος διαγωνισμός κάλυψε το 98% των μεταφορών. Παρέμειναν 15 άγονα δρομολόγια που αφορούν 54 μαθητές, ενώ συνολικά χωρίς εξυπηρέτηση βρίσκονται 64 μαθητές.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 7.456.213 ευρώ, αφορά τα σχολικά έτη 2025-2026 και 2026-2027. Συνολικά μεταφέρονται 3.127 μαθητές, εκ των οποίων 1.295 με μισθωμένα λεωφορεία, 768 με ταξί και περίπου 1.000 με μαθητικά δελτία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος διαγωνισμός για τα άγονα δρομολόγια, τα οποία ελέγχονται με αυτοψίες ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος τρόπος μεταφοράς. Για τα ειδικά σχολεία της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής αποφασίστηκε η μεταφορά των μαθητών να γίνεται με ταξί.