Σε εξέλιξη συλλαλητήρια για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Με κεντρικό σύνθημα ««Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι κι άλλοι φορείς έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Συντάγματος ζητώντας «πραγματική δικαίωση», ενόψει μάλιστα και της δίκης.

Πριν από λίγο τηρήθηκε ενός λεπτού σιωπή στη μνήμη των 57, η οποία έληξκε με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» ενώ αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι ομιλίες.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό.

«Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια ”κακιά στιγμή”, αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.

Όλες / Όλοι το Σάββατο στις 12:00 μ.μ.:

Αθήνα: Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου

Στην υπόλοιπη Ελλάδα & το εξωτερικό

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο

αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!», επισημαίνει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε κάλεσμά του.

Σημειώνεται ότι πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Στη Λάρισα

Στην πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.

Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιείται στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.

Παράλληλα, στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Επίσης, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.

ΑΠΕ