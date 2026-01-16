Κορυφώνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα – Νέα μαρτυρία (Βίντεο)

Οι έρευνες εστιάζουν κυρίως στην περιοχή του Ζωγράφου και στο κέντρο της Αθήνας, βασιζόμενες σε μαρτυρίες, καθώς η ηλικία της κοπέλας δεν επιτρέπει εισαγγελική εντολή για άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου.
Δείτε το βίντεο του Mega:
Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας.
