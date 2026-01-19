Το τελευταίο “αντίο” στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών (βίντεο)

Στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών πραγματοποιήθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών την περασμένη Πέμπτη.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας η σορός της μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών όπου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Καθώς ολοκληρώθηκε το μυστήριο, η πριγκίπισσα Ειρήνη ετάφη στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Το περασμένο Σάββατο, η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης επιδεινώθηκε ραγδαία πριν από λίγους μήνες. Μέχρι τις αρχές του 2025, η πριγκίπισσα, η οποία ήδη χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, συνόδευε την αδερφή της, βασίλισσα Σοφία, σε κάθε είδους εκδηλώσεις και υποχρεώσεις.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα για τον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης στη Μαδρίτη.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας και η οικογένεια Γλύξμπουργκ. Η δανική βασιλική οικογένεια εκπροσωπήθηκε επίσης, λόγω των στενών οικογενειακών δεσμών, καθώς η Άννα-Μαρία ήταν αδελφή της βασίλισσας Μαργαρίτας και θεία του σημερινού βασιλιά.

Από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, τους Γουίνδσορ εκπροσώπησαν ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

