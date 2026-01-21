Σήμερα ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη

Ξεκινά σήμερα, μετά από 2,5 μήνες και 5 διακοπές η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Η Ευγενία Στράτου-Λυγγερίδου, μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, ανέβασε στα social media το μήνυμά της, γράφοντας: «Γιώργο μου, αύριο (σ.σ. σήμερα) ξεκινάει η μεγάλη δίκη... Ξέρεις εσύ παλικάρι μου. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!».

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι είχαν ζητήσει νέα διακοπή, προκειμένου, όταν συγκροτηθούν σε σώμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, να ληφθεί απόφαση για την αναστολή της αποχής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Μάλιστα, στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν δηλώσει ότι απέχουν καθολικά από τη συγκεκριμένη δίκη, καθώς αντιδρούσαν στο να διεξαχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ετσι, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας αναγκάστηκε να διακόψει για σήμερα 21 Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο, το οποίο θα συνεχίσει να συνεδριάζει στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, έχει ορίσει ακόμη τρεις δικασίμους έως τα τέλη του μήνα για την πρόοδο της ακροαματικής διαδικασίας.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Δεκέμβριο του 2023.

Η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης δεν αφορά μόνο τη θανάσιμη επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λυγγερίδη, αλλά και σειρά οπαδικών επιθέσεων, για τις οποίες δικάζονται 142 χούλιγκαν του Ολυμπιακού, κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα, όπως διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή εκρηκτικών και πρόκληση έκρηξης.

Παράλληλα, πέντε υψηλόβαθμοι παράγοντες της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της διέγερσης σε αθλητική βία και της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης.

Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν εντός και εκτός γηπέδων την περίοδο 2019 – 2024.

