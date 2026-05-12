Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Σταυριανόπουλου

Πρόκειται για την έκτη ποιητική του συλλογή, η οποία συνεχίζει τη λογοτεχνική του πορεία που ξεκίνησε το 2007 και περιλαμβάνει εξήντα επτά ποιητικές συνθέσεις, γραμμένες σε έναν ενιαίο, στοχαστικό και καταγγελτικό λόγο, με έντονη πολιτική και κοινωνική διάσταση, όπου κυριαρχούν υπαρξιακές αγωνίες, αναμνήσεις και εικόνες που επιχειρούν να συνομιλήσουν με τον σύγχρονο άνθρωπο. Στο προλογικό σημείωμα του βιβλίου, ο Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», επισημαίνει ότι η συλλογή συνεχίζει δυναμικά τη δημιουργική πορεία του ποιητή, με μια γραφή που κινείται ανάμεσα στο στοχαστικό και το καταγγελτικό στοιχείο, συγκροτημένη από γνωμικού χαρακτήρα προτάσεις που αποκτούν αυτοτέλεια φιλοσοφικής σκέψης. Παράλληλα, τονίζει ότι το έργο, χωρίς να χάνει τη λυρικότητά του, λειτουργεί ως ένα είδος φιλοσοφικού δοκιμίου με έντονα πολιτικά συνδηλούμενα, θυμίζοντας σε σημεία τη θυμοσοφική διάθεση του Ναζίμ Χικμέτ. Οι φωτογραφίες του εξωφύλλου και του οπισθόφυλλου του βιβλίου είναι έργα του Plamen Beshkov.

Ο Θόδωρος Σταυριανόπουλος γεννήθηκε στη Βαλύρα Μεσσηνίας και σήμερα ζει στην Καλαμάτα. Είναι παντρεμένος με την Γεωργία Μαγκλάρα (φιλόλογο) και έχουν δύο κόρες. Είναι μαθηματικός και έχει MSc Ηθικής Φιλοσοφίας. Υπηρέτησε ως διευθυντής και ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από όπου συνταξιοδοτήθηκε. Εχει εκλεγεί δημοτικός και περιφερειακός σύμβουλος και, επί σειρά ετών, έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος στο Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. Εχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές με τίτλους: «Κλειστές πόρτες… ανοιχτά παράθυρα» το 2007. «Αφύλαχτες διαβάσεις…» το 2012. «Συνωστισμός απόντων» το 2020. «Ρωγμή του θάρρους» το 2021. «Ενοχή… ανοχής» το 2025. Είναι μέλος του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών. Εχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά site.