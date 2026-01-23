eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας λόγω εργασιών στην υποδομή - Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας λόγω εργασιών στην υποδομή - Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

