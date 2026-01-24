Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές Δημοτικού, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θέματα όπως, η πρόληψη της σχολικής βίας, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου και η πρόληψη των εξαρτήσεων.

Βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά δρώμενα και δημιουργικές δραστηριότητες, είναι μερικές από τις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός, σε δηλώσεις του επεσήμανε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με έμπειρους κοινωνικούς λειτουργούς-ψυχολόγους, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί καινοτόμες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό (bullying), σε σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια της κακοποίησης, απ' όπου και αν αυτή προέρχεται. Στόχος μας είναι στις δράσεις αυτές να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα βίας που δυστυχώς εξαπλώνονται ραγδαία στη νέα γενιά. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ. προάγει τον εθελοντισμό στα σχολεία, ο οποίος λειτουργεί ως αντίδοτο σε κάθε μορφή βίας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υποστηρίζει κάθε χρόνο περισσότερα από 9.500 παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα, έχοντας πάντοτε ένα τριπλό στόχο και σκοπό. Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Καλούμε όλα τα νέα παιδιά να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του Ε.Ε.Σ. και να γνωρίσουν κοντά μας τις ύψιστες αξίες του αλτρουισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, αξίες που πρεσβεύει και προασπίζεται ο Ε.Ε.Σ. από το 1877 μέχρι σήμερα».

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) στο πλαίσιο του έργου του στην Παιδική Προστασία, υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών μέσα από σύγχρονα δομημένα προγράμματα και συστηματικές παρεμβάσεις. Στηρίζει ετησίως περισσότερα από 9.500 παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών σε όλη τη χώρα ενισχύοντας την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων που απειλούν την ψυχική τους ευημερία όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η προβληματική χρήση του διαδικτύου, οι εξαρτήσεις και η νεανική βία.

Οι δράσεις του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υλοποιούνται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευμένους εθελοντές, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου δομών και υπηρεσιών. Το 2025 η υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής στην Αθήνα παρείχε υποστήριξη σε 1.600 παιδιά ενώ τα δύο κέντρα Ένταξης και Υποστήριξης Προσφυγικού Πληθυσμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάλυψαν της ανάγκες 2.900 παιδιών. Παράλληλα 9 κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειακών Τμημάτων υποστήριξαν 1.950 παιδιά, ενώ μέσω δύο τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καταγράφηκαν 2.460 κλήσεις που αφορούσαν παιδιά και οικογένειες.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2025 έχει προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενδυνάμωσης σε περισσότερα από 1.200 παιδιά συμβάλλοντας στην έγκαιρη παρέμβαση. Επιπλέον το Κοινωνικό Φροντιστήριο στην Αθήνα παρείχε εκπαιδευτική υποστήριξη σε 250 παιδιά ενώ στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από το 2008 έως σήμερα περισσότερα από 3.100 αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών βρήκαν στέγη, φροντίδα και υποστήριξη.

Από το σύνολο των ωφελούμενων παιδιών περίπου το 20% (2.000 παιδιά) αφορούσε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Για τη στήριξη παιδιών που έχουν υποστεί εκφοβισμό και τον οικογενειών τους, ο ΕΕΣ υλοποιεί εξειδικευμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ατομική ψυχολογική συμβουλευτική, συμβουλευτική γονέων, ομάδες ενδυνάμωσης παιδιών και εφήβων καθώς και δικτύωση και παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας όπου απαιτείται.

Παράλληλα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενημερωτικές καμπάνιες και δράσεις πρόληψης για τον εκφοβισμό, τις εξαρτήσεις και τους κινδύνους του διαδικτύου, καθώς και ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και σχολικές κοινότητες, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών.

Ο τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ έχει αναπτύξει επίσης ειδικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς οδηγούς, για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και την παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 45 εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά γονείς και εκπαιδευτικούς ενώ, μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΕΣ, ενημερωτικό υλικό έφτασε σε περισσότερους από 10.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο παρεμβάσεων και συνεργασιών με σχολεία και τοπικούς φορείς ο ΕΕΣ συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων, στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου υποστήριξης για τα παιδιά, τις οικογένειες και την ευρύτερη κοινότητα.

