Πυρκαγιά στα Τρίκαλα: Πληροφορίες ότι βρέθηκαν τρεις σοροί

Βρέθηκαν τρεις σοροί από τις 5 γυναίκες που αγνοούνται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, φέρεται να ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες, ενώ αναζητούνται άλλες δύο εργαζόμενες.

Το εργοστάσιο ήταν τεράστιο. Αυτό που απομένει είναι δύο τμήματα που φλέγονται από τις 4 τα ξημερώματα και ένα κενό να τα χωρίζει καθώς το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το εργοστάσιο αφού κατέρρευσε τοίχος και στη συνέχεια έπεσε η οροφή, όπως κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.