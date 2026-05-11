Στο νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικούς λόγους ο Ελληνας επιβάτης του MV Hondius

Στις 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας.

Ο υπουργός τονίζει ότι «για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Αττικόν» σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Ο Έλληνας επιβάτης έφθασε αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί επιβιβάστηκε στην ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ