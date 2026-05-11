Η Holihouse κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2026 για την Καινοτομία στην Φιλοξενία

Η Holihouse συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της φιλοξενίας, κατακτώντας για ακόμη μία χρονιά το Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2026, στην κατηγορία «AI & Tech Solutions for Hotel Revenue & Guest Experience».

Η διάκριση αυτή, από τον κορυφαίο θεσμό τουριστικών βραβείων, αποτελεί σημαντική αναγνώριση του καινοτόμου AI ecosystem της Holihouse, το οποίο αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και machine learning για τη βελτιστοποίηση εσόδων, πληρότητας και συνολικής απόδοσης των καταλυμάτων.

Στον πυρήνα της βραβευμένης λύσης βρίσκεται το Dynamic AI-Powered Pricing σύστημα, το οποίο συνδυάζει ιστορικά δεδομένα κρατήσεων, real-time market trends, στοιχεία ζήτησης και local event data, δημιουργώντας έξυπνες και πλήρως προσαρμοσμένες στρατηγικές τιμολόγησης για κάθε κατάλυμα.

Παράλληλα, το Calendar Gap-Filling αξιοποιεί reinforcement learning τεχνολογία για να εντοπίζει αυτόματα μικρά κενά διαθεσιμότητας και να ενεργοποιεί στοχευμένες micro-campaigns, μετατρέποντας ανεκμετάλλευτες ημερομηνίες σε νέες κρατήσεις.

Σημαντικό μέρος της καινοτομίας αποτελεί και το Multi-Property Routing AI, μέσω του οποίου το σύστημα προτείνει αυτόματα εναλλακτικά διαθέσιμα καταλύματα του portfolio όταν ένα property δεν έχει διαθεσιμότητα, διασφαλίζοντας ότι κανένα inquiry δεν χάνεται.

Η εφαρμογή των AI-powered εργαλείων της Holihouse οδήγησε σε αύξηση πληρότητας κατά 34%, ενώ οι επαναλαμβανόμενες κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 22%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της τεχνολογικής προσέγγισης της εταιρείας.

Η νέα αυτή βράβευση επιβεβαιώνει τη θέση της Holihouse ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες hospitality technology στην Ελλάδα, επενδύοντας συνεχώς σε τεχνολογίες που μετασχηματίζουν το σύγχρονο ταξιδιωτικό οικοσύστημα και δημιουργούν έδαφος για έναν ολικό μετασχηματισμό του κλάδου της διαχείρισης καταλυμάτων και της φιλοξενίας.

Σχετικά με την Holihouse:

Η Holihouse είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για ιδιοκτήτες και μια μοναδική εμπειρία διαμονής για επισκέπτες σε όλη την Ελλάδα.

