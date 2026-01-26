Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη (βίντεο)

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν απανθρακωμένη και την τελευταία σορό της εργάτριας, βάζοντας, έτσι, τέλος στις αναζητήσεις.

Τραγικός επίλογος γράφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο εργατικό δυστύχημα μετά τη φονική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου “Βιολάντα” στα Τρίκαλα καθώς εντοπίστηκε νεκρή και η τελευταία εργαζόμενη που αγνοείτο από το πρωί.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν απανθρακωμένη και την τελευταία σορό της εργάτριας, βάζοντας, έτσι, τέλος στις αναζητήσεις. Πλέον, οι έρευνες στρέφονται ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία στη γνωστή βιομηχανία. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 4:00 π.μ. όταν εκδηλώθηκε η φωτιά και λίγο αργότερα ακούστηκε μία έκρηξη από το εργοστάσιο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην πτέρυγα βρίσκονταν 13 άτομα, τα πέντε εκ των οποίων δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί. Πρόκειται για εργαζόμενες που βρίσκονταν στο τμήμα παραγωγής.

Σύμφωνα με εργαζομένους, η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου στο υπόγειο, και ειδικότερα στους φούρνους της βιομηχανίας. Ωστόσο, προσώρας η αφετηρία της έκρηξης παραμένει επισήμως άγνωστη. Πληροφορίες θέλουν να εξετάζεται η διαρροή αερίου από το σημείο, κάτι πάντως που μένει να επιβεβαιωθεί.

Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εργάτριες που εντοπίστηκαν νεκρές ήταν μεταξύ 42-65 ετών, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι που σώθηκαν είχαν βγει για διάλειμμα.

Ήδη, συγγενείς των θυμάτων έχουν κληθεί στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την ταυτοποίηση των σορών, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να διενεργηθούν και οι νεκροψίες-νεκροτομές. Στο σημείο βρέθηκε και επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή, η οποία και συνέλεξε στοιχεία.

Από νωρίς το πρωί έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπως και ένας πυροσβέστης. Όλοι έλαβαν εξιτήριο στις 10:00 το πρωί.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταβεί ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων. Σημειώνεται πως, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια.

Περισσότερα στο news247.gr