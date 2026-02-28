Eρευνα κυκλοφορίας στο Πύργος – Τσακώνα στο πλαίσιο των μελετών κατασκευής του νέου οδικού άξονα

Έρευνα κυκλοφορίας με τη μέθοδο των συνεντεύξεων παρά την οδό (RSS) θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας – Τσακώνας, στο πλαίσιο των μελετών για την κατασκευή του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Η έρευνα θα διεξαχθεί σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και ώρες 7 π.μ. έως 7 μ.μ.

Οι συνεντεύξεις με τους οδηγούς θα διαρκούν λίγα λεπτά, ενώ για την ομαλή διεξαγωγή θα συνδράμουν τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας. Παράλληλα θα τοποθετηθούν αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα μέτρησης κυκλοφορίας και κάμερα για την αποτύπωση του κυκλοφοριακού φόρτου.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της μελέτης και θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και των σχετικών ελέγχων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Την έρευνα θα πραγματοποιήσει η εταιρεία POLINDE ΑΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί. Οι ερευνητές θα ενημερώνουν συνοπτικά τους οδηγούς για τη διαδικασία.

Η Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας στα οριοθετημένα σημεία και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις περιοχές όπου θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις.