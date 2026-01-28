Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός Έλληνας κινηματογραφιστής Ανδρέας Μπέλλης

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα 28/1 ο Ανδρέας Μπέλλης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κινηματογραφιστές και διευθυντές φωτογραφίας, σε ηλικία 87 ετών.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας διακριτικής αλλά βαθιά επιδραστικής παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο και με ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του.

Γεννημένος στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1939, ο Ανδρέας Μπέλλης ακολούθησε μια πολυσχιδή ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική διαδρομή. Σπούδασε φυσική, χημεία και μαθηματικά στη Faculté des Sciences στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στον κινηματογράφο, σπουδάζοντας στην École Nationale de la Cinématographie στη Γαλλία και στη Stockholm Film Sociology στη Σουηδία. Η διεθνής του πορεία ξεκίνησε νωρίς, με συνεργασίες εκτός Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή του ως βοηθός κάμερας στην εμβληματική ταινία «Είμαι Περίεργη Κίτρινη» (Jag är nyfiken – gul) (1967) του Βίλγκοτ Σγιόμαν.

Σύμφωνα με το thitanews.gr, κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε ως διευθυντής φωτογραφίας σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Σουηδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Λίβανος. Η επιστροφή του στην Ελλάδα το 1977 συνέπεσε με μια περίοδο έντονης δημιουργικής αναζήτησης και ανανέωσης του ελληνικού σινεμά.

Ο Μπέλλης συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, υπογράφοντας τη φωτογραφία σε ταινίες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα: «Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Η Χρυσομαλλούσα» του Τώνη Λυκουρέση, «Το ταξίδι του μέλιτος» του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Περιπλάνηση» και «Ρόζα» του Χριστόφορου Χριστοφή, «Ρεβάνς» του Νίκου Βεργίτση, «Sweet Country» του Μιχάλη Κακογιάννη και «Τεριρέμ» του Απόστολου Δοξιάδη, μεταξύ πολλών άλλων.

Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στον φωτισμό θεατρικών παραστάσεων, χοροθεάτρων, μουσικών σκηνών, αλλά και σε εκδηλώσεις και τελετές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για έναν δημιουργό με ακούραστη ενέργεια και ανανεωτική ματιά, που δεν έπαψε ποτέ να πειραματίζεται.

Ο Ανδρέας Μπέλλης υπήρξε Επίτιμο Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών.