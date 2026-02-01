Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο (βίντεο)

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, τον άνδρα εντόπισε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας περιπατητής μέσα σε ένα ρέμα και ειδοποίησε τις Αρχές.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι, στην περιοχή της Νέας Περάμου.
