Τέλος στο θρίλερ της Λόρας: Πέταξε για Γερμανία στις 8/1 - Ενημέρωση της ΕΛΑΣ από την αεροπορική

Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου όσον αφορά το αν η ανήλικη έχει όντως πετάξει για Γερμανία ή κρύβεται κάπου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr, πριν από λίγο ενημερώθηκε επίσημα η ΕΛ.ΑΣ. από την αεροπορική εταιρεία πως η ανήλικη πέταξε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την πτήση των 17:35 στις 8 Ιανουαρίου για Γερμανία.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το skai.gr την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το απόγευμα ενημερώθηκαν οι γονείς από την ΕΛΑΣ πως η Λόρα φέρεται να αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, ενώ τους έδειξαν και το βίντεο από το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια που έβγαλε εισιτήριο.

Λίγες ημέρες αργότερα δόθηκε στον πατέρα της 16χρονης ο αριθμός του εισιτηρίου που έβγαλε η ανήλικη, ώστε να έρθει σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία που πέταξε η κόρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία του επιβεβαίωσε πως η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με κατεύθυνση τη γερμανική πόλη.