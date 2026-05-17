Η Κούβα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ

Η πίεση της Ουάσιγκτον προς την Κούβα εντείνεται μέρα με τη μέρα και είναι πλέον εμφανής στην καθημερινή ζωή. Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, η γεννήτρια του κτιρίου παραμένει ανενεργή λόγω έλλειψης καυσίμου και βασικά αγαθά, ακόμη και χαρτί υγείας, σπανίζουν.

Οι Κουβανοί έχουν ζήσει με την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής δράσης τόσο καιρό που έχει μετατραπεί σε μαύρη σάτιρα. Η φράση “Cuando vienen los americanos” -“όταν έρθουν οι Αμερικανοί”– εκφράζει με ειρωνικό τρόπο μια απειλή που παραμένει διαχρονική.

Και τώρα, η αίσθηση της επικείμενης σύγκρουσης μοιάζει περισσότερο ρεαλιστική από ποτέ.

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Αβάνα αυτή την εβδομάδα με ένα αεροπλάνο που φέρει έντονα τα γράμματα “United States of America”, σόκαρε πολλούς Κουβανούς και φανέρωσε ότι οι εντάσεις έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Αν για την κουβανική κυβέρνηση οι ΗΠΑ αποτελούν την “Κακή Αυτοκρατορία”, ο Ράτκλιφ, επικεφαλής της υπηρεσίας που τη δεκαετία του ’60 σχεδίαζε εκρηκτικά πούρα και δηλητηριασμένες στολές για την εξόντωση του Φιντέλ Κάστρο, φαντάζει σαν η προσωποποίηση της απειλής.

Στην Κούβα υπάρχουν μουσεία αφιερωμένα στις σκοτεινές ενέργειες της CIA κατά της επανάστασης. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι κουβανοί αξιωματούχοι υποδέχονται τους Αμερικανούς σε αίθουσα πρωτοκόλλου με σκοτεινές κουρτίνες και τραπέζι γεμάτο λουλούδια.

Εκτός από τον Ράτκλιφ, τα πρόσωπα των Αμερικανών πρακτόρων είναι θολωμένα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με ιστορικούς και αναλυτές, η αποστολή του Ράτκλιφ είχε στόχο να θέσει την Κούβα προ των ευθυνών της, προσφέροντας ένα «ή το κάνουν ή πεθαίνουν» σενάριο, ενώ οι επιχειρηματολογίες των Κουβανών ότι το νησί δεν απειλεί τις ΗΠΑ αγνοήθηκαν. Ο Ράτκλιφ κατηγόρησε την Κούβα για φιλοξενία ρωσικών και κινεζικών ακουστικών κέντρων και για παρεμπόδιση των αμερικανικών συμφερόντων.

Λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ράτκλιφ, διέρρευσε η πληροφορία ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας των ΗΠΑ εξετάζει δίωξη κατά του πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο, που παρά την επίσημη αποχώρησή του θεωρείται ακόμη “ηγέτης της επανάστασης”.

Μια τέτοια κίνηση, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία και με περιορισμένες σωματικές ικανότητες, θα μπορούσε να κλιμακώσει την ένταση και να διακόψει κάθε διπλωματικό κανάλι.

Οι Κουβανοί προετοιμάζονται για αντίσταση

Η κυβέρνηση και στρατιωτικοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν τον πληθυσμό για ενδεχόμενη εισβολή, βασιζόμενοι σε στρατηγική αντάρτικου τύπου Βιετνάμ.

Το κράτος έχει ήδη οργανώσει στρατιωτική εκπαίδευση πολιτών, στο πλαίσιο του σχεδίου “πόλεμος ολόκληρου του πληθυσμού”, ενώ βίντεο δείχνουν στρατιώτες να εκτελούν ασκήσεις με παλαιά σοβιετικά όπλα, ακόμη και αντιαεροπορικά κανόνια μεταφερόμενα με βοοειδή.

Μιλώντας στο CNN, ο στρατιωτικός ιστορικός Hal Klepak τονίζει ότι παρά την έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού, οι κουβανοί στρατιωτικοί μπορούν να αντισταθούν σθεναρά χάρη στην ικανότητά τους να κινητοποιούν τον πληθυσμό.

Η οικονομική κρίση επιδεινώνεται από διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες, έλλειψη βασικών φαρμάκων και σήψη τροφίμων στα ψυγεία. Η νέα επιβολή κυρώσεων και η διακοπή θαλάσσιων αποστολών οδηγούν σε αύξηση τιμών τροφίμων και πείνα. Στο πλαίσιο αυτό, η προετοιμασία για ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα περιλαμβάνει ακόμη και οδηγούς για οικογένειες με σακίδια επιβίωσης και βασικά εφόδια.

Η κουβανική κοινωνία, ωστόσο, δείχνει αποφασιστικότητα: ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, ο πληθυσμός φαίνεται ικανός να οργανωθεί και να αμυνθεί, περιμένοντας τη στιγμή που η ιστορία θα αποφασίσει το επόμενο κεφάλαιο στο νησί της Καραϊβικής.

Περισσότερα στο news247.gr